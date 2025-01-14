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«АвтоВАЗ» повысил цены на две модели Lada

«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Niva Legend
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Lada

«АвтоВАЗ» 14 января повысил цены на две модели автомобилей Lada — в среднем на 1,8% по модельному ряду. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Индексация цен коснулась только двух моделей – Lada Granta и Niva Legend. В среднем по модельному ряду Lada изменение цены составило 1,8%, что значительно ниже накопленной инфляции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в конце прошлого года представители компании «АвтоВАЗ» сообщали о планируемой индексации на некоторые модели Lada на уровень ниже инфляции.

Отмечается, что модели Vesta, Largus, Niva Travel и новая Aura не изменились в цене. Также в «АвтоВАЗе» напомнили, что цены доступных базовых комплектаций моделей Lada остаются прежними с ноября 2023 года.

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей 13 января после плановых новогодних каникул. За время, пока не работает конвейер, компания планировала провести работы по модернизации производства.

Ранее сообщалось, какие новые автомобили стали самыми дорогими в России.

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