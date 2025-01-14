«АвтоВАЗ» повысил цены на две модели Lada

«АвтоВАЗ» 14 января повысил цены на две модели автомобилей Lada — в среднем на 1,8% по модельному ряду. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«Индексация цен коснулась только двух моделей – Lada Granta и Niva Legend. В среднем по модельному ряду Lada изменение цены составило 1,8%, что значительно ниже накопленной инфляции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в конце прошлого года представители компании «АвтоВАЗ» сообщали о планируемой индексации на некоторые модели Lada на уровень ниже инфляции.

Отмечается, что модели Vesta, Largus, Niva Travel и новая Aura не изменились в цене. Также в «АвтоВАЗе» напомнили, что цены доступных базовых комплектаций моделей Lada остаются прежними с ноября 2023 года.

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей 13 января после плановых новогодних каникул. За время, пока не работает конвейер, компания планировала провести работы по модернизации производства.

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