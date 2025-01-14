Несколько автобусов столкнулись в районе Солнечногорска

В Подмосковье большая авария в районе Солнечногорска — столкнулись несколько автобусов и легковых автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
«На Ленинградском шоссе между Солнечногорском и Зеленоградом крупная авария с несколькими автобусами и минимум тремя кроссоверами. Водители сообщают о пострадавшем. Из-за аварии образовалась 8-километровая пробка — от деревни Пешки до ЦКАД», — сообщает канал.
Других данных об аварии на данный момент нет.
До этого в Москве на Ленинском проспекте столкнулись грузовик и Mercedes.
При этом столичный Дептранс уточняет, что в результате ДТП движение в сторону центра оказалось затруднено на 1 км. В ведомстве посоветовали искать пути объезда. На месте работают оперативные службы.
Ранее россиянам объяснили, что делать при ДТП на парковке зимой.