«КамАЗ» впервые лишился лидерства на российском рынке тяжелых грузовиков

Российская компания по производству крупнотоннажных грузовиков «КамАЗ» по итогам 2024 года уступила первое место на соответствующем рынке в РФ китайскому бренду Sitrak. Об этом сообщила газета «Известия», сославшись на данные агентства «Автостат».

Из материала следует, что в прошлом году жители страны приобрели 102 тыс. новых тяжелых грузовиков. В 2023 году данный показатель был на 18,8% выше.

По информации журналистов, большую часть машин — 19,4 тыс. — продала китайская компания Sitrak. На втором месте в рейтинге расположился «КамАЗ», которому до сих пор удавалось удерживать лидерство. В статье отмечается, что в 2024 году у российской компании купили 17,3 тыс. транспортных средств соответствующего вида.

Еще 15,7 тыс. и 11,6 тыс. грузовиков продали китайские компании Shacman и FAW соответственно. Пятое место в списке заняла китайская компания Dongfeng с показателем в 8,3 тыс. машин.

В ноябре прошлого года в РФ зафиксировали рост суммарных объемов продаж электромобилей с пробегом. Данное значение достигло отметки в 1 168 единиц, что в 1,5 раза больше по сравнению с показателем за ноябрь 2023 года.

Как рассказали в агентстве «Автостат», в годовом выражении прирост составил 46%. При этом самыми популярными моделями оказались бывшие в употреблении машины японского бренда Nissan и американской компании Tesla.

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