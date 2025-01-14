Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«КамАЗ» впервые лишился лидерства на российском рынке тяжелых грузовиков

«Известия»: китайский Sitrak сместил «КамАЗ» с первого места на рынке грузовиков
close
Тимур Хасанов/«Газета.Ru»

Российская компания по производству крупнотоннажных грузовиков «КамАЗ» по итогам 2024 года уступила первое место на соответствующем рынке в РФ китайскому бренду Sitrak. Об этом сообщила газета «Известия», сославшись на данные агентства «Автостат».

Из материала следует, что в прошлом году жители страны приобрели 102 тыс. новых тяжелых грузовиков. В 2023 году данный показатель был на 18,8% выше.

По информации журналистов, большую часть машин — 19,4 тыс. — продала китайская компания Sitrak. На втором месте в рейтинге расположился «КамАЗ», которому до сих пор удавалось удерживать лидерство. В статье отмечается, что в 2024 году у российской компании купили 17,3 тыс. транспортных средств соответствующего вида.

Еще 15,7 тыс. и 11,6 тыс. грузовиков продали китайские компании Shacman и FAW соответственно. Пятое место в списке заняла китайская компания Dongfeng с показателем в 8,3 тыс. машин.

В ноябре прошлого года в РФ зафиксировали рост суммарных объемов продаж электромобилей с пробегом. Данное значение достигло отметки в 1 168 единиц, что в 1,5 раза больше по сравнению с показателем за ноябрь 2023 года.

Как рассказали в агентстве «Автостат», в годовом выражении прирост составил 46%. При этом самыми популярными моделями оказались бывшие в употреблении машины японского бренда Nissan и американской компании Tesla.

Ранее россиянам рассказали о четырех неисправностях в автомобилях, при наличии которых стоит отказаться от их покупки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами