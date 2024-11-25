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У калужанина отобрали автомобиль за два нарушения ПДД

В Калужской области у водителя конфисковали машину за два нарушения ПДД

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Малоярославце Калужской области у автовладельца конфисковали Nissan X-Trail после двух нарушений ПДД — управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает прокуратура Калужской области.

«Приговором суда 35-летнему мужчине за управление транспортным средством в состоянии опьянения назначен штраф в размере 200 тыс. рублей, его автомобиль марки Nissan X-Trail конфискован в доход государства», — отмечается в сообщении ведомства.

В декабре 2023 года водителя за рулем Nissan задержали сотрудники ДПС. Медицинское освидетельствование показало, что он был пьян. При этом мужчина уже был наказан ранее за отказ за медосвидетельствования на состояние опьянения. Повторное нарушение привело к конфискации машины.

Ранее в Санкт-Петербурге сняли на видео водителя автобуса, который задремал за рулем.

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