Экс-глава пресс-службы МВД показал такси, катающее пассажиров на тюбинге

Таксист прокатил россиянку на тюбинге и получил запрос о скидке для выжившей

В Иркутске таксист прокатил пассажирку на тюбинге и попал на видео. Кадры опубликовал бывший глава пресс-службы регионального ГУМВД Герман Струглин в своем Telegram-канале.

«Выжившим скидка 20% на следующую поездку предусмотрена? Остается только догадываться, как относятся к безопасности пассажиров подобные водители, если они берегут своих близких, как на видео», — написал он в посте.

По словам Струглина, инцидент произошел на плотине ГЭС.

На опубликованных кадрах видно, что таксист катает женщину на привязанном к машине тюбинге.

До этого сообщалось, что в Республике Башкортостан опасные развлечения местных жителей закончились несчастным случаем.

«19-летний местный житель, управляя Mitsubishi Lancer, прицепил к автомобилю тюбинг, на котором находился 19-летний молодой человек. При маневрировании автомобиля тюбинг с пассажиром столкнулся с припаркованной Lada Priora», — рассказал полицейский.

Инцидент произошел 11 января на первом километре дороги Каран-Ташкичу в Альшеевском районе.

Ранее в Дагестане спасатели освободили из снежного плена машину с людьми.