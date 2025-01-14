Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-глава пресс-службы МВД показал такси, катающее пассажиров на тюбинге

Таксист прокатил россиянку на тюбинге и получил запрос о скидке для выжившей

В Иркутске таксист прокатил пассажирку на тюбинге и попал на видео. Кадры опубликовал бывший глава пресс-службы регионального ГУМВД Герман Струглин в своем Telegram-канале.

«Выжившим скидка 20% на следующую поездку предусмотрена? Остается только догадываться, как относятся к безопасности пассажиров подобные водители, если они берегут своих близких, как на видео», — написал он в посте.

По словам Струглина, инцидент произошел на плотине ГЭС.

На опубликованных кадрах видно, что таксист катает женщину на привязанном к машине тюбинге.

До этого сообщалось, что в Республике Башкортостан опасные развлечения местных жителей закончились несчастным случаем.

«19-летний местный житель, управляя Mitsubishi Lancer, прицепил к автомобилю тюбинг, на котором находился 19-летний молодой человек. При маневрировании автомобиля тюбинг с пассажиром столкнулся с припаркованной Lada Priora», — рассказал полицейский.

Инцидент произошел 11 января на первом километре дороги Каран-Ташкичу в Альшеевском районе.

Ранее в Дагестане спасатели освободили из снежного плена машину с людьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами