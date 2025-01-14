Названы эффективные способы борьбы с запотеванием стекол в машине

Замена салонного фильтра поможет решить проблему с запотеванием окон в автомобиле, если он загрязнен. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По его словам, в этом случае фильтр будет плохо очищать воздух, из-за чего на окнах будет осаживаться грязь, которая притягивает влагу. По аналогичной причине эксперт также посоветовал не забывать мыть стекла изнутри. Помимо этого, для борьбы с влажностью в салоне он порекомендовал не открывать окна, а включать печку или кондиционер.

«Нужно, чтобы была сухость, — ее дает использование печки или кондиционера. Либо и того, и другого вместе. Еще во многих машинах есть обогрев лобового и заднего стекол. Его тоже надо включать», — заключил Хайцеэр.

Директор департамента механического ремонта автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов до этого рассказал «Газете.Ru», что запотевание стекол в салоне автомобиля в зимние месяцы связано с излишней влагой. Другая причина — неправильная работа системы кондиционирования или отопления.

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