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«АвтоВАЗ» снова начал собирать автомобили Lada

«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей Lada
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Lada

«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей 13 января после плановых новогодних каникул, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«АвтоВАЗ» в полном соответствии с планом возобновил работу после новогодних праздников и корпоративного отпуска», — рассказали агентству на «АвтоВАЗе».

Выпуск машин, а также компонентов для них возобновился на всех линиях заводов российского автогиганта. Выходные и плановый корпоративный отпуск начались 29 декабря. За время, пока не работает конвейер, «АвтоВАЗ» планировал провести работы по модернизации производства. Основная часть работ связана с предстоящим началом выпуска новой модели Lada Iskra, сообщили на заводе перед началом каникул.

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