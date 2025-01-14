Стало известно, какие новые автомобили стали самыми дорогими в России

«Авто.ру Оценка»: Lamborghini Revuelto стал самым дорогим авто в РФ в 2024 году

Самыми дорогими автомобилями в России на первичном рынке в 2024 году стали суперкар Lamborghini Revuelto и суперкроссовер Ferrari Purosangue. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов «Авто.ру Оценка».

«Эти две модели сформировали первую десятку самых дорогих новых легковых машин, выставленных на продажу на «Авто.ру». Максимальная стоимость Lamborghini Revuelto достигала 141 млн рублей, а Ferrari Purosangue предлагали почти за 130 млн рублей», — говорится в сообщении.

Сообщается, что самым дорогим автомобилем китайского производства на первичном рынке стал BYD Yangwang U8 стоимостью 33 млн рублей. По словам аналитиков, в декабре прошлого года в среднем новый автомобиль стоил 3,7 млн рублей, что на 0,3% больше, чем в январе 2024 года.

Уточняется, что средняя цена премиальных марок за год увеличилась от 12% до 21%. Среди моделей, доступных в России, средняя стоимость увеличилась у автомобилей Changan CS35 Plus, Lada Vesta, Belgee X50, Geely Atlas и Changan Alsvin.

Ранее сообщалось, что россияне могут лишиться доступных электромобилей и гибридов.