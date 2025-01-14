Автоэксперт отреагировал на новость о росте числа продаж электромобилей в России

Число продаж электромобилей в России в 2024 году выросло до 18,2 тыс. (+27%), однако на самом деле это очень маленькая величина. Об этом kp.ru рассказал автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Он отметил, что популярность такого транспорта у россиян пока не так высока. По его словам, прежде всего на это влияет стоимость электромобилей, которые в среднем обходятся на 40% дороже аналогов с двигателем внутреннего сгорания. Помимо этого, в стране нет электромобилей для массовых покупателей, подчеркнул эксперт.

«Берут либо «вторичку», привезенную из Японии — например, популярный у нас Nissan Leaf. Либо что-то очень дорогое — в первую очередь, китайский Zeekr. Но тут речь или о ярых энтузиастах, борцах за экологию (и то – борцах при деньгах!). Или просто об очень обеспеченных людях, которых стоимость машины не волнует», — уточнил Кадаков.

14 января сообщалось, что новые размеры утилизационного сбора на электрокары и гибриды неизбежно скажутся на их цене, в особенности на доступные модели. По словам управляющего директора компании Frank Auto Ирины Франк, повышение ставок утилизационного сбора на электромобили и гибриды значительно повлияет на российский рынок «зеленых» автомобилей.

Ранее стало известно, что в России взлетели продажи нового вида автомобилей.