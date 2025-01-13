Сахалинца, который отрубил зеркало авто и бегал с топором за водителем, задержали

На Сахалине задержали водителя, который отрубил зеркало авто и бегал с топором

В Южно-Сахалинске задержали местного жителя, который отрубил зеркало автомобиля Toyota Raum и целился топором в его владельца. Об этом сообщает СК по Сахалинской области в своем Telegram-канале.

«Следственным отделом по городу Южно-Сахалинску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области 12 января 2025 года возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Южно-Сахалинска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ», — написали в ведомстве.

По версии следствия, инцидент произошел 11 января 2025 года. На пересечении улиц Комсомольской и Есенина мужчина, управляя автомобилем, спровоцировал конфликт, в ходе которого использовал топор. Уточняется, что сахалинец попытался нанести потерпевшему удар в область головы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия по уголовному делу, собирают доказательства. Обвиняемого задержали, а также в суд направили ходатайство об избрании меры пресечения в отношении сахалинца.

Ранее сахалинец отрубил зеркало авто и бегал за его владельцем с топором.