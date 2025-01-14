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Россиянин впервые признан виновным за создание угрозы безопасности движения

В Дагестане вынесли первый в РФ приговор за угрозу безопасности движения
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Global Look Press

В России впервые был вынесен обвинительный приговор в отношении водителя, который создал угрозу безопасности дорожного движения. Об этом сообщает Госавтоинспекция Дагестана в Telegram-канале.

31 декабря 2023 года в Каспийске 18-летний местный житель за рулем Porsche Cayenne намеренно выехал на полосу встречного движения и создал угрозу для других водителей и автомобилей. После произошедшего ему предъявили обвинения по статье 267.1 УК РФ за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств. При этом в МВД республики отмечали, что нарушитель часто и много нарушал правила дорожного движения осознанно, а не «по незнанию», а в новогоднюю ночь «зажигал долго и настойчиво» из хулиганских побуждений.

«Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке», — заявили в Госавтоинспекции.

Там уточнили, что при вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства. В итоге молодому человеку придется заплатить штраф в размере 180 тыс. руб.

Ранее на видео попали последние секунды перед лобовым ДТП с тремя машинами на Урале.

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