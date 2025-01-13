УАЗ Почты России устроил жесткое ДТП с фурой и попал на видео

УАЗ Почты России влетел в фуру в Ленобласти и попал на видео

В Ленинградской области автомобиль Почты России влетел в фуру, которая ехала по «встречке». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

«УАЗ Почты России столкнулся с фурой на дороге Кингисепп — Сланцы в сложных погодных условиях. По словам очевидцев, водитель-доставщик находится в тяжелом состоянии, мужчину госпитализировали», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что УАЗ сильно занесло на дороге. Водитель на «встречке» попытался уйти от столкновения, но все равно попал в ДТП. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Кингисепп 23», видно раненого в результате ДТП мужчину.

До этого в Москве на Ленинском проспекте столкнулись грузовик и Mercedes.

«Грузовик и Mercedes столкнулись на Ленинском проспекте в районе улицы Лобачевского. В результате по меньшей мере один человек получил травмы», — передает агентство «Москва».

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