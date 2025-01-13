Фургон-авианосец от китайского XPeng привезли в США

Компания AeroHT (дочерняя фирма автопроизводителя Xpeng) привезла на выставку бытовой электроники CES в Лас-Вегасе концептуальный фургон, предназначенный для перевозки летательного аппарата. Об этом сообщает Carbuzz.

«AeroHT продемонстрировала концепт Land Aircraft Carrier — шестиколесный фургон с собственным двухместным дроном, который запускается из грузового отсека», — отмечается в публикации.

По заявлению производителя, на обучение пилотированию дрона уходит всего 3 часа благодаря совершенному программному обеспечению. Летательный аппарат работает на электричестве, а пикап для его перевозки снабжен силовой установкой с увеличенным запасом хода — так называют комбинированные силовые агрегаты, в которых двигатель внутреннего сгорания служит для подзарядки батареи.

Запас хода автомобиля — 1 тыс. км, дрон подзаряжается от его аккумулятора, когда находится в кузове.

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