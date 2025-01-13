Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фургон-авианосец от китайского XPeng привезли в США

Китайский Xpeng привез в США фургон-авианосец
close
Xpeng

Компания AeroHT (дочерняя фирма автопроизводителя Xpeng) привезла на выставку бытовой электроники CES в Лас-Вегасе концептуальный фургон, предназначенный для перевозки летательного аппарата. Об этом сообщает Carbuzz.

«AeroHT продемонстрировала концепт Land Aircraft Carrier — шестиколесный фургон с собственным двухместным дроном, который запускается из грузового отсека», — отмечается в публикации.

По заявлению производителя, на обучение пилотированию дрона уходит всего 3 часа благодаря совершенному программному обеспечению. Летательный аппарат работает на электричестве, а пикап для его перевозки снабжен силовой установкой с увеличенным запасом хода — так называют комбинированные силовые агрегаты, в которых двигатель внутреннего сгорания служит для подзарядки батареи.

Запас хода автомобиля — 1 тыс. км, дрон подзаряжается от его аккумулятора, когда находится в кузове.

Ранее Tesla впервые опередила по мировым продажам немецкую Audi.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами