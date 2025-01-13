Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Бутово, несмотря на запрет суда, снова свирепствуют козы

В Бутово запрещенные козы снова стали свирепствовать на дорогах

В Бутово сняли на камеру двух козлов, которые забодали друг друга прямо на дороге. Кадры опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Жесть, две козы сцепились на дороге. Локация Бутово», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что животные сцепились на тротуаре, а затем приближаются к машинам. В комментариях пользователи заметили, что, судя по всему, на видео показаны два самца.

До этого «Газета.Ru» писала, что жители московского района Южное Бутово уже много лет воюют со своим соседом Валерием Аникеевым, который разводит коз в черте города.

Зюзинский районный суд столицы, рассматривавший иск городского Комитета ветеринарии, обязал Аникеева огородить территорию для выпаса забором и установить для животных антибактериальные ванночки. Полностью выполнить предписание суда мужчина не смог.

Ранее Джиган и Самойлова не смогли помочь запрещенным козам в Бутово.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами