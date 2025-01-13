В Бутово, несмотря на запрет суда, снова свирепствуют козы

В Бутово запрещенные козы снова стали свирепствовать на дорогах

В Бутово сняли на камеру двух козлов, которые забодали друг друга прямо на дороге. Кадры опубликовал Telegram-канал «Что там, Москва?».

«Жесть, две козы сцепились на дороге. Локация Бутово», — говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что животные сцепились на тротуаре, а затем приближаются к машинам. В комментариях пользователи заметили, что, судя по всему, на видео показаны два самца.

До этого «Газета.Ru» писала, что жители московского района Южное Бутово уже много лет воюют со своим соседом Валерием Аникеевым, который разводит коз в черте города.

Зюзинский районный суд столицы, рассматривавший иск городского Комитета ветеринарии, обязал Аникеева огородить территорию для выпаса забором и установить для животных антибактериальные ванночки. Полностью выполнить предписание суда мужчина не смог.

Ранее Джиган и Самойлова не смогли помочь запрещенным козам в Бутово.