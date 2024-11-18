«Козлячие вопросики»: Джиган и Самойлова не смогли помочь запрещенным козам в Бутово

Блогерша Оксана Самойлова и ее рэпер Джиган не не смогли помочь «запрещенным» козам из Южного Бутово. Об этом сообщает kp.ru.

«Меня нашли через новости с историей о том, что у одного дедушки в Бутово есть козы, но у них нет загона, они просто гуляют, скачут по машинам, портят имущество и все такое. И вызвали Ноев ковчег на помощь, так что мы с моими помогайками едем решать козлячие вопросики», — рассказала Оксана, показав в социальных сетях видео из совместной поездки с детьми.

Самойловой действительно удалось встретиться с пенсионером Валерием Аникеевым, чьи козы гуляют по тротуару у оживленной дороги и жилых домов, но тот отказался от помощи.

Блогерша назвала хозяина эксцентричным и отметила, что он отказывается от любой помощи, в частности, в постройке забора для коз. По словам Джигана, мужчина пообещал выпускать коз, даже если для них построят загон.

Всего Аникеев держит 14 животных, гуляющих на свободном выпасе в Южном Бутово. Его частный дом находится рядом с новостройками, жители которых часто жаловались на соседство.

Накануне Зюзинский районный суд столицы, рассматривавший иск городского Комитета ветеринарии, обязал Аникеева огородить территорию для выпаса забором и установить для животных антибактериальные ванночки. Полностью выполнить предписание суда мужчина не смог.

После решения суда Аникеев заявил, что готов расстаться с животными, если на них найдется покупатель.

Ранее Оксана Самойлова рассказала о потере козы на съемках реалити-шоу.