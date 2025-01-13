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Стало известно, сколько россияне тратят на автосервис

«Автостат»: в 2024 году россияне потратили на автосервис 1 трлн рублей
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Кирилл Брага/РИА Новости

Емкость российского рынка услуг автосервиса составила в 2024 году 1 трлн рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Сюда входят объемы рынка услуг по техническому обслуживанию и ремонту (594,2 млрд руб.) и ведущим услугам (408,2 млрд руб.). На долю официальных дилеров (47,3 млрд рублей) пришлось 8% от объема рынка услуг по ТО и ремонту», — отмечается в сообщении агентства.

К ведущим услугам в статистике отнесены автомойка, шиномонтаж и кузовные работы. На независимые автосервисы приходится в 5 раз больше работ в денежном выражении — 225,3 млрд рублей или 38% объема рынка автосервиса в России. Стоимость работ, проводимых частными механиками или самими автовладельцами, оценивается в 321,6 млрд рублей (54%) без учета стоимости запчастей и материалов.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» возобновил производство после корпоративного отпуска.

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