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Томичка обвешала мусором автомобиль и сняла это на видео

В Томске женщина обвешала автомобиль мусорными мешками и сняла это на видео

В Томске женщина обвешала мусором автомобиль, припаркованный у баков. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Возмущенная томичка обвесила мусором машину, припаркованную у баков. Водитель заблокировал доступ к площадке у дома 27 на Береговой. В ответ его «Газель» превратилась совсем не в эко-френдли новогоднюю елку», — говорится в сообщении.

Женщина сняла автомобиль на камеру. На кадрах видно, как на белой машине развешаны мешки с мусором, а на фару женщина поместила детские игрушки. По словам автора видео, томичка собирается продолжить обвешивать автомобиль мусорными мешками.

До этого сообщалось, что во Владивостоке водитель такси, вооружившись битой, подрался на глазах у несовершеннолетней пассажирки.

Уточняется, что таксисту не понравились действия другого участника движения. Пассажирка сняла инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчины дерутся, при этом у одного в руках бита. Несовершеннолетняя планирует писать жалобу о неприемлемом поведении водителя.

Ранее служебный автомобиль мэрии перевернулся в российском регионе.

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