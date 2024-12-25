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Россиянам назвали недостатки кроссовера Belgee X70

Автоэксперт Зиновьев назвал три недостатка кроссовера Belgee X70
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Belgee

Кроссовер Belgee X70 обладает скромным дорожным просветом, а его межосевая муфта быстро перегревается на бездорожье. Об этом сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«У X70 довольно скромные ходы подвески. Стоит также понимать, что полный привод не везде сможет помочь – муфта подключения задней оси при длительной езде «внатяг» и с пробуксовками будет перегреваться и неприятно пахнуть», — написал Зиновьев.

Также у автомобиля скромный дорожный просвет (170 мм) и небольшой объем багажника, указал он. При этом автомобиль хорошо приспособлен для холодного климата — он снабжен подогревом всех сидений и зеркал, а обогрев руля и форсунок омывателя предусмотрен уже для базовой версии. Также у машины в самой доступной комплектации есть двухзонный климат-контроль, камера заднего вида и парктроники.

Ранее у дилеров Lada появилась самая дорогая версия Largus.

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