Верховный суд снизил в 4 раза выплату для бывшего судьи за сбитого велосипедиста

Верховный суд обязал учитывать опьянение велосипедиста при назначении компенсации за ДТП с ним, сообщает РАПСИ.

В определении по делу бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского, задавившего велосипедиста, высшая инстанция пояснила, почему она в 4 раза снизила назначенную родственникам велосипедиста компенсацию.

В частности, Верховный суд указал, что со стороны велосипедиста, которому выжить не удалось, «также имела место грубая неосторожность, выразившаяся в управление им движущимся велосипедом в темное время суток без внешних световых приборов и движение по полосе встречного движения, при этом в крови у него было установлено наличие этилового спирта в количестве 0,47 промилле».

В связи с этими и другими обстоятельствами суд обязал бывшего судью выплатить компенсацию морального вреда в 2 млн рублей. По приговору нижестоящего суда размер компенсации составлял 8 млн рублей.

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