Таксист избил владивостокца битой на глазах у школьницы и попал на видео

Во Владивостоке на видео попал таксист с битой, дравшийся на глазах у школьницы

Во Владивостоке водитель такси, вооружившись битой, подрался на глазах у несовершеннолетней пассажирки. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья».

«Вечером 12 января 50-летний таксист взял биту и устроил драку с другим автомобилистом на улице Ладыгина во Владивостоке. В это время в машине сидела девушка-подросток, которая в момент потасовки выбежала из такси», — говорится в сообщении.

Уточняется, что таксисту не понравились действия другого участника движения, поэтому он взял биту и устроил конфликт.

Пассажирка сняла инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчины дерутся, при этом у одного в руках бита. На другом видео слышно, как таксист спрашивает водителя: «Ты один на дороге?».

Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия» утверждает, что школьница испугалась происходящего, поэтому в слезах убежала с места происшествия. Несовершеннолетняя планирует писать жалобу о неприемлемом поведении водителя.

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