Названы самые популярные китайские автобренды

Сarnewschina назвал десять самых популярных китайских автобрендов в 2024 году

Ассоциация легковых автомобилей Китая (CPCA) опубликовала отчет о продажах автомобилей китайскими брендами за 2024 год, сообщает carnewschina.com. Совокупный объем продаж десяти крупнейших китайских автомобильных компаний за прошлый год составил 22,8 млн единиц.

Так, больше всего в прошедшем году было продано автомобилей BYD — 3,7 млн штук. На втором месте находится Geely с результатом 1,77 млн единиц. Третье место занимает компания FAW-Volkswagen, которая продала 1,6 млн машин.

В топ-10 вошли Changan (1,36 млн авто), Chery (1,35 млн авто), SAIC-Volkswagen (1,2 млн авто), SAIC-GM-Wuling (824 тыс. авто), FAW-Toyota (798 тыс. авто), GAC-Toyota (770 тыс. авто), Tesla China (657 тыс. авто).

До этого стало известно, что китайский Haval Jolion стал самым популярным кроссовером в России по итогам 2024 года. В 2024 году продажи этой модели увеличились в 1,5 раза и составили 8,8 тыс. экземпляров.

На втором месте находится Chery Tiggo 7 Pro Max, который в 2024 году разошелся тиражом в 64,8 тыс. машин. Третье место занимает Chery Tiggo 4 Pro с результатом 52,7 тыс. единиц. Далее следует Lada Niva Travel, показатель которого в прошлом году составил 50 тыс. машин. Замыкает пятерку лидеров Geely Monjaro — 47,8 тыс. проданных автомобилей.

Россиянам рассказали, когда дилеры начнут продавать авто со скидками.