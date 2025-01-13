На видео попало, как сахалинец отрубил зеркало авто и бегал за его владельцем с топором

На Сахалине на видео попал мужчина, который бегал с топором за водителем Toyota

В Южно-Сахалинске на улице Комсомольской 11 января между водителями Toyota Probox и Toyota Raum произошел дорожный конфликт. Об этом сообщает издание Astv.ru

«Это случилось в 15:37 недалеко от перекрестка с улицей Есенина. Судя по всему, кто-то кого-то подрезал, а потом начал посылать «на три буквы». В итоге водитель «Пробокса» вышел из машины с топором. Сначала он им отрубил зеркало заднего вида на «Рауме», а после под крик «Иди сюда!» пошел с оружием на его владельца», — рассказал очевидец, который также запечатлел инцидент на камеру.

Видео публикует Telegram-канал «Сахалин — Точка отсчета». На кадрах видно, как мужчина отрубает зеркало автомобиля Toyota Raum, затем замахивается топором на водителя, который успевает увернуться. После этого мужчины возвращаются к своим автомобилям и продолжают словесный конфликт. По словам автора видео, водитель на Toyota Probox сел в автомобиль, развернулся и проехал на красный свет.

Уточняется, что неизвестно, кто стал зачинщиком конфликта.

Ранее на Сахалине перевернулся служебный автомобиль мэрии.