Петербуржец застрял в такси и попал на видео

В Петербурге на видео попало, как мужчина застрял в такси

В Санкт-Петербурге мужчина около минуты пытался выбраться из такси. Об этом сообщает Telegram-канал «Питер. Афиша».

«Пассажир не смог выбраться из такси после новогодних праздников», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в автомобиле, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина пытается выбраться из машины, но у него не получается. После этого петербуржец сначала высовывает голову из транспорта, затем опирается руками на дверь и крышу автомобиля и выходит из машины.

До этого сообщалось, что в Кабардино-Балкарии задержали водителя, сбежавшего от полиции без пассажиров.

Сообщается, что водитель свернул с дороги, остановил автомобиль и убежал, при этом в машине остались три пассажира, в числе которых несовершеннолетняя родственница мужчины.

На кадрах видно, как автомобиль Lada останавливается, и из него выбегает человек. Уточняется, что мужчину оперативно нашли и задержали.

Ранее сотрудники автосалона разработали аферу и похитили 23 млн рублей.