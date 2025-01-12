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Дрифтеры в честь свадьбы парализовали движение на улице в Краснодаре и попали на видео

В Краснодаре дрифтеры перекрыли улицу в честь свадьбы и попали на видео
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Телеграм-канал «23 МВД»

В Краснодаре полиция задержала троих водителей, которые в ходе свадьбы перекрыли движение по улицу и устроили нелегальное дрифт-шоу. Об этом сообщается в Telegram-канале краевого управления МВД.

Инцидент произошел накануне на Конгрессной улице.

«Нарушители доставлены в отдел полиции до решения суда. Их привлекут к ответственности по ст. 20. 1 КоАП РФ за нарушение общественного порядка и неуважение к обществу», — отмечается в сообщении полиции.

Водителя ВАЗ-2106 привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров, дорожной разметки и отсутствие полиса ОСАГО. Водитель Hyundai Solaris привлечен за выезд на встречную полосу, сопротивление сотрудникам полиции, тонировку стекол машины и езду без номеров. Водителя Mercedes обвинили в неповиновении сотрудникам полиции.

Видеозаписи инцидента опубликовал Telegram-канал «Краснодар Телетайп». На кадрах видно, что три автомобиля остановились с включенной «аварийкой», заблокировав движение. Две других кружились по дороге. Пассажир ВАЗ-2106 во время дрифта высунулся из салона.

Ранее в Сургуте дрифтер набросился с кулаками на водителя Lada, с которой чуть не столкнулся.

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