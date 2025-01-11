«АвтоВАЗ» остановил выпуск тестовых Lada Iskra

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» приостановил выпуск тестовых автомобилей Lada Iskra, сообщает паблик социальной сети «ВКонтакте» Avtograd.

«До 20 января 2025 года включительно, тестовые автомобили LADA Iskra не будут собирать на линии номер 5. Не хватает комплектующих, особенно проблемы по пластику интерьера», — говорится в сообщении паблика.

Lada Iskra будет представлена в кузовах седан, универсал и универсал Cross. Ранее сообщалось, что новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 литра мощностью 90 лошадиных сил, агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В версии Cross появятся три подголовника на спинке заднего сиденья, мультируль от Vesta, электростеклоподъемники всех дверей, кондиционер, аудиосистема. Ранее отмечалось, что для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

Ранее сообщалось, что серийный выпуск Lada Iskra начнется весной 2025 года.