BYD выпустит новый седан для работы в такси

В Китае выпустят седан e7 специально для работы в такси

Китайская компания BYD выпустит седан e7, который предназначен для использования в службах такси. Об этом сообщает carnewschina.com.

Длина седана составляет 4780 мм, а ширина и высота — 1900 и 1515 мм, соответственно. Колесная база равна 2820 мм. Новый автомобиль получит 136-сильный электромотор. Максимальную скорость составит 150 км/ч. О емкости аккумулятора пока ничего не известно.

Отмечается, что премьера автомобиля состоится в Китае в 2025 году.

До этого стало известно, что в Китае начали принимать заказы на новый пятидверный хетчбэк Wuling Hongguang Mini EV.

Новый Wuling Мini EV значительно больше машины первого поколения. Его длина составляет 3256 мм, ширина — 1510 мм, высота — 1578 мм. Колесная база — 2190 мм. Минимальный радиус поворота всего 4,5 метра. Автомобиль оснащен аккумулятором емкостью 16,2 кВт·ч. Запас хода нового Mini EV составляет 205 км, а максимальная скорость – 100 км/час.

Ранее BYD начал продавать в Китае минивэн с салоном-трансформером.