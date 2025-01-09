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Начались продажи минивэна BYD с салоном-трансформером

BYD начал продавать в Китае минивэн с салоном-трансформером
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BYD

В Китае начались продажи новых семиместных минивэнов BYD Xia. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Отличительными особенностями автомобиля стали трапециевидная решетка радиатора, узкие фары, а также сдвижные двери. Длина автомобиля составляет 5145 мм, колесная база — 3045 мм. В салоне на передней панели установлен большой монитор для управления различными функциями автомобиля. Задние кресла с массажем и продольной регулировкой. Сиденья также складываются и образуется ровный пол. Объем багажника составляет 470 л, который можно увеличить максимум до 2036 л. В салоне также предусмотрены холодильник и телевизор.

Китайская новинка оснащается электромагнитной подвеской DiSus-A. Она является разновидностью пневмоподвески, которая позволяет изменять дорожный просвет в пределах 150 мм.

Автомобиль получил гибридную установку, состоящую из 1,5-литрового двигателя с турбонаддувом и электрического мотора, выдающего до 268 л.с.

Цены начинаются от 249,8 тыс. юаней (3,3 млн рублей по курсу на момент публикации).

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