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Водителям рассказали, как правильно ухаживать за новым автомобилем

Автоэксперт Носко перечислил шесть способов продлить срок эксплуатации нового авто
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Чтобы продлить срок эксплуатации нового автомобиля, необходимо соблюдать все рекомендации производителя, заявил в беседе с «Лентой.ру» руководитель сервисного направления автомобильно маркетплейса Fresh Александр Носко.

«Чтобы надолго сохранить внешний вид авто, стоит мыть его не реже чем раз в две недели, кузов обрабатывать воском для защиты от царапин, ультрафиолетового излучения и дорожных реагентов, а также нанести на капот, пороги, зеркала и ручки дверей специальные защитные пленки», — сказал эксперт.

Кроме того, после покупки автомобиля стоит пройти нулевое ТО, а также использовать рекомендованные изготовителем моторные масла. Также специалист посоветовал избегать долгих парковок под солнцем и агрессивной езды. Все это поможет сохранить реальный ресурс, заложенный в конструкцию узлов и агрегатов машины.

До этого автомобильный эксперт Алексей Ревин заявил, что в российской зиме холодный мотор опасно нагружать — есть риск снижения его ресурса.

«Нужно внимательно следить за стрелкой тахометра, который устанавливают практически на все автомобили. Сразу после пуска двигателя она указывает на 1200-1500 об/мин. А по мере прогрева обороты постепенно падают до 650-800 в минуту. Именно до этого момента желательно греть мотор на неподвижном автомобиле», — рассказал он.

По словам Ревина, для безопасного ускорения прогрева мотора нужно спустя несколько минут после запуска двигателя плавно нажать на газ, чтобы обороты увеличились до 2 тыс. в минуту.

Ранее россиянам назвали необычные способы, которые облегчат эксплуатацию автомобиля зимой.

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