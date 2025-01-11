Россиянам рассказали, когда дилеры начнут продавать авто со скидками

Скидки на автомобили 2024 года выпуска возможны ближе к весне, сообщил агентству «Прайм» автоэксперт Егор Васильев.

«В текущих условиях отсутствие роста цены уже является скидкой, ведь никто не отменял инфляцию. Деньги дешевеют, и даже если вы купите автомобиль по цене прошлого года, вы уже точно выиграли, а продавец проиграл», — уверен он.

По его словам, будет ли дилер готов избавляться от старых авто в ущерб себе зависит от его финансовых возможностей.

По данным Минпромторга, в России за 2024 год продано более 1,8 млн автомобилей (легковых, грузовиков и автобусов), что на 39% больше, чем в 2023 году.

За год в России было продано 1,55 млн легковых автомобилей, рост в этом сегменте составил 47% по сравнению с 2023 годом. Продажи легкого коммерческого транспорта составили 140,29 тыс. машин, что на 34% больше, чем в 2023 году. В сегменте грузовиков наблюдается спад: реализовано 121,56 тыс. машин, что на 13% меньше, чем в 2023-м. Продажи автобусов выросли на 13% год к году, до 20,57 тыс. единиц.

В 2023 году в России было продано 1,32 млн новых автомобилей.

Ранее российскому авторынку предрекли обрушение на 20%.