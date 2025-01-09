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Российскому авторынку предрекли обрушение на 20%

Автоэксперт Моржаретто спрогнозировал падение авторынка на 20% в 2025 году
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Илья Наймушин/РИА Новости

При сохранении текущих экономических условий продажи автомобилей в 2025 году на российском рынке могут снизиться на 20%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто.

«Думаю, что рынок сократится не менее чем на 20%. Наиболее реалистичный сценарий – это 1,2–1,25 млн автомобилей. И это при условии, что не будет каких-то серьезных потрясений, вроде резкого обвала рубля или других негативных экономических факторов. В противном случае рынок может снизиться и до 1 млн проданных машин», — сказал автоэксперт.

По данным Минпромторга, в России за 2024 год продано более 1,8 млн автомобилей (легковых, грузовиков и автобусов), что на 39% больше, чем в 2023 году.

За год в России было продано 1,55 млн легковых автомобилей, рост в этом сегменте составил 47% по сравнению с 2023 годом. Продажи легкого коммерческого транспорта составили 140,29 тыс. машин, что на 34% больше, чем в 2023 году. В сегменте грузовиков наблюдается спад: реализовано 121,56 тыс. машин, что на 13% меньше, чем в 2023-м. Продажи автобусов выросли на 13% год к году, до 20,57 тыс. единиц.

В 2023 году в России было продано 1,32 млн новых автомобилей.

Ранее стало известно, когда начнут дорожать автомобили в России.

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