Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа сумма, которую «АвтоВАЗ» заплатил исполнительнице песни «Черная Лада»

Mash: «АвтоВАЗ» заплатил певице Mia Boyka 12 млн рублей за хит «Черная Лада»
close
Личный архив Mia Boyka

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» заплатил певице Mia Boyka 12 млн рублей за исполнение песни «Черная Лада», сообщает Telegram-канал Mash.

«АвтоВАЗ» заплатил Мие Бойке около 12 млн рублей — за хит «Черная Лада» о Lada Vesta Sport. На такой пиар-шаг решились в том числе из-за высокой конкуренции с китайцами», — говорится в сообщении канала.

По данным Mash, новая стратегия «АвтоВАЗа» — завлекать молодёжь и сделать машины «народными».

До этого портал «Авто.ру» опубликовал новые цены на автомобили Lada, которые начнут действовать с 14 января 2024 года. Подорожание затронет три модели.

Седан Lada Granta будет стоить от 746,4 тыс. до 1,33 млн рублей. Сейчас диапазон цен лежит от 700 тыс. до 1,3 млн рублей. За лифтбек придется отдать от 737,5 тыс. до 1,38 млн рублей. Кросс-версия подорожает до 1,14–1,23 млн рублей.

Также, в частности, седан Lada Vesta с 14 января будет стоить 1,46–1,98 млн рублей. Сейчас модель можно купить по цене от 1,24 до 1,96 млн рублей.

Трехдверный внедорожник Niva Legend будет стоить от 1,02 до 1,21 млн рублей.

Ранее сообщалось, что за три года Lada Granta подорожала на 25%.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами