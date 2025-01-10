Названа сумма, которую «АвтоВАЗ» заплатил исполнительнице песни «Черная Лада»

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» заплатил певице Mia Boyka 12 млн рублей за исполнение песни «Черная Лада», сообщает Telegram-канал Mash.

«АвтоВАЗ» заплатил Мие Бойке около 12 млн рублей — за хит «Черная Лада» о Lada Vesta Sport. На такой пиар-шаг решились в том числе из-за высокой конкуренции с китайцами», — говорится в сообщении канала.

По данным Mash, новая стратегия «АвтоВАЗа» — завлекать молодёжь и сделать машины «народными».

До этого портал «Авто.ру» опубликовал новые цены на автомобили Lada, которые начнут действовать с 14 января 2024 года. Подорожание затронет три модели.

Седан Lada Granta будет стоить от 746,4 тыс. до 1,33 млн рублей. Сейчас диапазон цен лежит от 700 тыс. до 1,3 млн рублей. За лифтбек придется отдать от 737,5 тыс. до 1,38 млн рублей. Кросс-версия подорожает до 1,14–1,23 млн рублей.

Также, в частности, седан Lada Vesta с 14 января будет стоить 1,46–1,98 млн рублей. Сейчас модель можно купить по цене от 1,24 до 1,96 млн рублей.

Трехдверный внедорожник Niva Legend будет стоить от 1,02 до 1,21 млн рублей.

Ранее сообщалось, что за три года Lada Granta подорожала на 25%.