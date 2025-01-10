Названы три китайских кроссовера для русской зимы

Дилер Fresh назвал три надежных китайских кроссовера для русской зимы

Haval Dargo, Geely Atlas Prо и Chery Tiggo 8 Pro Max — самые надежные китайские кроссоверы для российской зимы, сообщил «Газете.Ru» технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

«Haval Dargo отличается приличным дорожным просветом — 200 мм, а также специальной адаптацией для эксплуатации в российские зимы — в новых версиях добавлен обогрев зеркал, кресел, руля и стеклоомывателя. Кроме того, бачок для «незамерзайки» увеличен до 4,5 литров», — сказал Рязанов.

Кроссовер Geely Atlas Prо также оснащен пакетом зимних опций. Клиренс составляет 171 мм, благодаря которому автомобиль может похвастаться отличной маневренностью и проходимостью, необходимыми для езды по заснеженным трассам. Модель оборудована полным приводом c дополнительными режимами движения «Снег» и «Внедорожный», заявил специалист.

Сhery Tiggo 8 Pro Max оснащен шасси со спортивными характеристиками. Благодаря электронным помощникам, автомобиль устойчив в поворотах и легко контролируется при заносе, отметил эксперт.

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