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Названы три самых надежных хетчбэка российского авторынка

Fresh назвал три недорогих и надежных хетчбэка в России
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Skoda

Среди хетчбэков с пробегом на российском рынке самыми доступными и надежными являются Skoda Fabia, Kia Picanto и Kia Rio. Об этом «Газете.Ru» сообщил технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

«Skoda Fabia (2015-2021 годов выпуска) отличается проблемами с кондиционером и аккумулятором, но в плюсах просторный салон, объемный багажник и приличная управляемость», — сказал Рязанов.

Самые надежные версии Skoda Fabia - с механической коробкой передач и двигателем 1.4, а также с автоматической коробкой передач (АКП) и мотором 1.6. Цены начинаются от 400 тыс. рублей.

Вторая надежная модель - корейский хетчбэк Kia Picanto (2011-2017 годов выпуска). У нее слабые стойки и втулки стабилизатора - их ресурс заканчивается к 40-50 тыс. километров пробега, но сайлент-блоки и шаровые выдерживают по 80-100 тыс. километров. Наиболее надежны версии с двигателем 1.3 и четырехступенчатой АКП. Kia Picanto можно приобрести за 685 тыс. рублей.

Kia Rio, произведенные в 2011-2017 годах, считаются надежными благодаря большому ресурсу двигателей G4FA 1.4 (107 л.с.) и G4FC 1.6 (123 л.с.) — до 400 тыс. километров. Задиры на стенках цилиндров образуются только если не менять масло в срок или машина неправильно эксплуатируется (не прогревается двигатель перед началом езды). При этом практически не возникает проблем с версиями на «механике». Владельцам машин с АКП надо следить за состоянием масла. Найти «живой» экземпляр Kia Rio можно за 670 тыс. рублей, отметил эксперт.

Ранее россиянам назвали три надежных недорогих седана с пробегом.

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