В России спрогнозировали рекордное повышение цен на авто в 2025 году

Новые автомобили на российском рынке могут подорожать в 2025 году на 30-50%. Об этом сообщает ura.news со ссылкой на генерального директора сети автосалонов Freshauto и вице-президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Дениса Мигаля.

По словам эксперта, рост цен станет заметен во второй половине 2025 года. Подорожание коснется и машин с пробегом. Мигаль подчеркнул, что для тех, кто уже обладает автомобилем, но задумывается о его обновлении, лучшим вариантом будет повременить при текущей ситуации и поездить на своей старой машине.

По данным Минпромторга, в России за 2024 год продано более 1,8 млн автомобилей (легковых, грузовиков и автобусов), что на 39% больше, чем в 2023 году.

За год в России было продано 1,55 млн легковых автомобилей, рост в этом сегменте составил 47% по сравнению с 2023 годом. Продажи легкого коммерческого транспорта составили 140,29 тыс. машин, что на 34% больше, чем в 2023 году. В сегменте грузовиков наблюдается спад: реализовано 121,56 тыс. машин, что на 13% меньше, чем в 2023-м. Продажи автобусов выросли на 13% год к году, до 20,57 тыс. единиц.

В 2023 году в России было продано 1,32 млн новых автомобилей.

Ранее российскому авторынку предрекли обрушение на 20%.