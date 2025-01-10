В Китае появится новый премиальный автобренд BG

Китайская компания Great Wall Motors (GWM) объявила 9 января 2025 года о создании нового подразделения ультралюксовых автомобилей под маркой BG (Business Group), сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что под новой маркой будут выпускаться премиальные гибридные седаны и спорткары. Такие машины будут отличаться высоким качеством, соответствующим мировым стандартам. Компания планирует выпускать автомобили малыми партиями.

Первые модели от BG будут оснащены новейшим 4.0T V8 турбодвигателем от GWM. Премьера нового двигателя состоится уже весной 2025 года.

Цены на автомобили BG будут начинаться от 1 млн юаней (13 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что Haval Jolion стал в 2024 году самым продаваемым китайским автомобилем в РФ. Кроссовер разошелся на рынке России в количестве 84,2 тыс. единиц, что на 51% выше результата за 2023 год (56 тыс. единиц). Два следующих места в рейтинге заняли Chery Tiggo 7 Pro Max (62,2 тыс. единиц, +558%) и Chery Tiggo 4 Pro (52,8 тыс. единиц, +64%).

Топ-5 за год дополнили Geely Monjaro с результатом 47 тыс. проданных машин (+138%) и Omoda C5 – 38,5 тыс. автомобилей (+7%).

Ранее российскому авторынку предрекли обрушение на 20%.