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Водителям рассказали, как сэкономить на обслуживании своего автомобиля

Автоэксперт Ревин: салонный фильтр в авто нужно обновлять хотя бы раз в год
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Кирилл Брага/РИА Новости

Нужно менять воздушный и салонный фильтры, чтобы в будущем сэкономить на техобслуживании автомобиля. Об этом рассказал автоэксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

«Провести эти операции просто на подавляющем большинстве автомобилей. Причем можно даже не приурочивать их к большим ТО. Ведь скорость загрязнения этих элементов зависит от условий эксплуатации. Например, на машине, которая ездит мало, можно не менять воздушный фильтр несколько лет. А вот салонный лучше обновлять хотя бы раз в год, так как в нем накапливаются вредные для здоровья человека бактерии», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, также важно менять моторное масло каждые 7,5-10 тысяч пройденных километров, чтобы продлить работоспособность силовой установки. Процедуру водитель может проводить самостоятельно, но ему потребуется смотровая яма или эстакада, чтобы получить доступ к сливной пробке.

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