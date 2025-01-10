На видео попало, как белгородец разбил кувалдой автомобили и залез в багажник

В Белгородской области мужчина разбил кувалдой автомобили и попал на видео

В Старом Осколе Белгородской области 7 января мужчина кувалдой разбил два припаркованных автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Авто Белгород».

«Тип разбил кувалдой окна в двух тачках в Старом Осколе рождественским утром. Судя по видео, он планировал что-то украсть», — говорится в сообщении.

Владельцы одной из припаркованных во дворе машин запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчина залезает в разбитый багажник. При этом слышно, как он с кем-то разговаривает и предупреждает своего собеседника, что он уже в машине. После этого мужчина выбирается из багажника и вытаскивает оттуда кувалду. Далее подходит к рядом стоящему автомобилю, осматривает его, но убегает и начинает бить другую машину. Местные жители начинают кричать на злоумышленника.

Сообщается, что мужчину позже заметили на Комсомольском проспекте, но ему удалось скрыться. Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.

Ранее женщина повредила автомобиль и сбила его владелицу во Владивостоке.