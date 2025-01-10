Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китайская компания построит машиностроительный завод в Подмосковье

Китайская Huajing построит в Подмосковье завод автокомпонентов за 5 млрд рублей
close
Кадр видео: телеграм-канал «Мининвест Подмосковья»

Китайская компания Huajing, специализирующаяся на производстве запасных частей и деталей для грузовой прицепной техники, построит завод в индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В Подмосковье компания «Хуацзин» планирует запустить серийное производство осевых агрегатов для грузовой прицепной техники. Объем инвестиций в реализацию проекта составит около 5 млрд рублей. На новом производстве будет создано порядка 150 рабочих мест для жителей Солнечногорского округа», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сообщается, что к строительству первой очереди приступят в начале 2025 года. В год планируют производить 100 тыс. осей, столько же подвесок и до 400 тыс. колодок. На первом этапе компания запустит цех по производству осей и цех по производству подвесок. В будущем планируют увеличить линейку выпускаемой продукции, поэтому запустят линии по производству колодок, упорных устройств, элементов подвесок, а также линию штамповки.

По словам коммерческого директора ООО «ЭйчДжей (Рус)» Богдана Гонтового, предприятие будет оснащено самым современным высокотехнологичным оборудованием с компьютерным управлением.

Ранее рассказали, что делать, если замерзло масло в двигателе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами