Китайская компания построит машиностроительный завод в Подмосковье

Китайская компания Huajing, специализирующаяся на производстве запасных частей и деталей для грузовой прицепной техники, построит завод в индустриальном парке «Есипово» в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В Подмосковье компания «Хуацзин» планирует запустить серийное производство осевых агрегатов для грузовой прицепной техники. Объем инвестиций в реализацию проекта составит около 5 млрд рублей. На новом производстве будет создано порядка 150 рабочих мест для жителей Солнечногорского округа», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Сообщается, что к строительству первой очереди приступят в начале 2025 года. В год планируют производить 100 тыс. осей, столько же подвесок и до 400 тыс. колодок. На первом этапе компания запустит цех по производству осей и цех по производству подвесок. В будущем планируют увеличить линейку выпускаемой продукции, поэтому запустят линии по производству колодок, упорных устройств, элементов подвесок, а также линию штамповки.

По словам коммерческого директора ООО «ЭйчДжей (Рус)» Богдана Гонтового, предприятие будет оснащено самым современным высокотехнологичным оборудованием с компьютерным управлением.

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