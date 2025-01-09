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Эксперт раскрыл секреты быстрого запуска автомобиля в мороз

Автоэксперт Николаевич: прогрев аккумулятора поможет быстро завести машину зимой
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Чаще всего виновником проблем с запуском двигателя в мороз является аккумулятор, емкость которого при -18°C снижается почти наполовину. Об этом в интервью РИАМО напомнил продакт-менеджер компании ENERGON Дмитрий Николаевич. Перед тем как заводить автомобиль, эксперт посоветовал снизить нагрузку на батарею, выключив все энергозатратные приборы, такие как фары, обогрев сидений и стекол, а также печку.

«Это позволит батарее сосредоточить всю энергию на стартере. Еще один полезный прием — предварительное «прогревание» аккумулятора. Включите ближний свет фар на 15-20 секунд, чтобы активировать химические процессы внутри батареи. Это увеличит ее эффективность и обеспечит более уверенный запуск», — посоветовал Николаевич.

Он добавил, что грамотным решением для холодного времени года является использование специального теплоизоляционного чехла для аккумулятора, особенно если автомобиль ночует на улице.

Автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин до этого рассказал, что средний срок службы аккумулятора должен составлять не менее 24 месяцев при пробеге не больше 90 000 км или 3000 моточасов. Для батарей с уменьшенным расходом воды — не менее 48 месяцев, но не более 100 тысяч км пробега.

По его словам, если аккумулятору более четырех лет, доверять ему не стоит.

Ранее водителям рассказали, что делать, если замерзло масло в двигателе.

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