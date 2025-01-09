Россиянам рассказали, почему нужны чехлы для автомобиля

Чехлы для кузова — полезный аксессуар для защиты автомобиля в различных условиях, но у них много недостатков. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Неправильное использование или плохо подобранный автомобильный чехол может привести к образованию конденсата, что вызовет коррозию на кузове. Если материал чехла некачественный, он способен царапать краску. Также незакрепленный чехол может трепаться на ветру и протирать тем самым краску», — сказала Трушкова.

При этом чехол защищает кузов от внешних воздействий, таких как ультрафиолетовое излучение, дождь, пыль и едкий для лакокрасочного покрытия птичий помет. Кроме того, снижается риск появления мелких царапин и потертостей, а также сохраняется первоначальный вид автомобиля, отметила эксперт.

Решение об использовании чехла зависит от условий хранения автомобиля. Если он стоит на улице, то чехол может быть полезным решением. Если автомобиль хранится в защищенном гараже, необходимость в дополнительном аксессуаре минимальна, пояснила специалист.

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