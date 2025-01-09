Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, почему нужны чехлы для автомобиля

«Рольф» назвал три минуса чехлов для автомобиля
close
Peter_Fleming/Shutterstock/FOTODOM

Чехлы для кузова — полезный аксессуар для защиты автомобиля в различных условиях, но у них много недостатков. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Неправильное использование или плохо подобранный автомобильный чехол может привести к образованию конденсата, что вызовет коррозию на кузове. Если материал чехла некачественный, он способен царапать краску. Также незакрепленный чехол может трепаться на ветру и протирать тем самым краску», — сказала Трушкова.

При этом чехол защищает кузов от внешних воздействий, таких как ультрафиолетовое излучение, дождь, пыль и едкий для лакокрасочного покрытия птичий помет. Кроме того, снижается риск появления мелких царапин и потертостей, а также сохраняется первоначальный вид автомобиля, отметила эксперт.

Решение об использовании чехла зависит от условий хранения автомобиля. Если он стоит на улице, то чехол может быть полезным решением. Если автомобиль хранится в защищенном гараже, необходимость в дополнительном аксессуаре минимальна, пояснила специалист.

Ранее россиянам рассказали, когда от сколов появятся дырки на кузове автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами