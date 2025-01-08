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Skoda представила обновленный кроссовер Enyaq

В Европе начинаются продажи обновленного кроссовера Skoda Enyaq
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Skoda

Чешская компания Skoda представила обновленный кроссовер Enyaq и его купеобразную версию Coupe. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Отмечается, что Skoda Enyaq стал второй моделью бренда с новым фирменным языком дизайна Modern Solid. У обновленной машины появилась новая оптика и капот. Коэффициент лобового сопротивления снизился с 0,26 до 0,24 у стандартной, и с 0,23 до 0,22 у купеобразной версии.

Увеличился и запас хода электромобиля. Версия Enyaq с батареей на 82 кВт.ч теперь может проехать до 588 км вместо 562 км ранее. У купе этот показатель вырос с 570 до 597 км.

Skoda Enyaq получил улучшенное базовое оснащение, включая подогрев руля. В отделке салона используется экологичный материал Econyl.

Базовый заднеприводный Skoda Enyaq, как и прежде, оснащен электромотором мощностью 204 л.с. Версию с двигателем 285 л.с. дилеры будут предлагать с задним и полным приводом. Зарядить батарею от 10 до 80% можно за 28 минут.

В Европе Skoda Enyaq будет стоить €44 тыс. (4,7 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что в Китае начали принимать заказы на новый пятидверный хетчбэк Wuling Hongguang Mini EV.

Новый Wuling Мini EV значительно больше машины первого поколения. Его длина составляет 3256 мм, ширина — 1510 мм, высота — 1578 мм. Колесная база — 2190 мм. Минимальный радиус поворота всего 4,5 метра. Объем багажника составляет 123 литра. Кроме того, в автомобиле есть 19 мест для хранения вещей. В салоне могут разместиться четыре человека.

Автомобиль оснащен аккумулятором емкостью 16,2 кВт·ч. Запас хода нового Mini EV составляет 205 км, а максимальная скорость – 100 км/час.

Ранее был представлен кроссовер Hongqi Tiangong 08, сканирующий дорожный рельеф.

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