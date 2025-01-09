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Таксист-мигрант угрожал расправой женщине и попал на видео в Подмосковье

В Подмосковье на видео попало, как таксист-мигрант угрожал женщине расправой
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Телеграм-канал «орлик»

В Подмосковье таксист-мигрант заблокировал проезд автомобилям, а после угрожал женщине расправой. Об этом сообщает паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».

«В Подмосковье таксист-мигрант угрожал расправой женщине, которая попросила убрать автомобиль и не загораживать проезд», — говорится в сообщении.

Женщина запечатлела инцидент на камеру. На кадрах видно, как автомобиль отъезжает назад, после чего из машины выходит мужчина и начинает ругаться с женщиной.

По словам автора видео, таксист припарковал автомобиль на середине дороги и уснул в нем, при этом заблокировал выезд двум другим транспортным средствам.

До этого сообщалось, что в подмосковном городе Дмитрове два автомобиля провалились в яму с водой.

Машины провалились в воронки, которые образовались из-за аварии на канализационных сетях. Глава округа Иван Курданин прибыл на место происшествия. По его словам, это не авария, а технологическое нарушение.

Ранее сообщалось, что водитель, избивший пожилого пешехода, ранее закидал яйцами автомобиль соседки.

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