Новосибирец на Toyota Celica протаранил три автомобиля и попал на видео

В Новосибирске на видео попало, как машина Toyota Celica врезалась в три авто

В Новосибирске на Ипподромской улице 7 января автомобиль Toyota Celica врезался в три машины. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

«В 21:10 водителя купе Toyota Celica занесло, после чего он столкнулся с тремя автомобилями, стоящими на развороте», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем аварии, запечатлел момент столкновения. На кадрах видно, как машина Toyota Celica едет по дороге на большой скорости, после чего автомобиль сворачивает с проезжей части и врезается в три машины. На записи с видеорегистратора одного из поврежденных автомобилей также видно, как машина выезжает с дороги, сталкивается с автомобилем, стоящим на развороте, который от удара отбрасывает на две другие машины.

Уточняется, что водитель Toyota Celica получил травмы, несовместимые с жизнью. Также в аварии пострадали четыре человека, они госпитализированы в лечебное учреждение.

Ранее сообщалось, что водитель, избивший пожилого пешехода, закидал яйцами автомобиль соседки.