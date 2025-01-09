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Автомобили провалились в яму с водой и попали на видео в Подмосковье

В Подмосковье на видео попали автомобили, которые провалились в яму на дороге

В подмосковном городе Дмитрове два автомобиля провалились в яму с водой. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«В Дмитрове у роддома два автомобиля провалились в огромную яму с водой в асфальте», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как передняя часть автомобиля провалилась в яму и застряла, при этом машина наклонена вперед таким образом, что заднее левое колесо не касается земли.

На следующем видео, которое сняли очевидцы, видно уже другой автомобиль, передняя часть которого тоже застряла в яме. Однако эта машина провалилась глубже, поскольку ее капот наполовину находится под землей.

Telegram-канал «Помосква» утверждает, что из-за аварии на канализационных сетях произошло размывание грунта, а автомобили провалились в образовавшиеся воронки.

Глава округа Иван Курданин прибыл на место происшествия. По его словам, это не авария, а технологическое нарушение.

Ранее сообщалось, что водитель, протаранивший семь автомобилей, ушел от уголовной ответственности.

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