Стало известно, когда начнут дорожать автомобили в России

В России цены на автомобили продолжат расти в начале 2025 года, но некоторые дилеры могут начать «точечно» их снижать с помощью акций и персональных предложений, сообщил «Ведомостям» исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

«С одной стороны, из-за повышения утильсбора и роста ключевой ставки дилеры вынуждены будут повышать цены, с другой – машины и так не продаются, даже по цене октября», — сказал Удалов.

По прогнозам «Автостата», в 2025 году продажи автомобилей в России могут снизиться на 10-20%.

По данным Минпромторга, в России за 2024 год продано более 1,8 млн автомобилей (легковых, грузовиков и автобусов), что на 39% больше, чем в 2023-м.

За год в России было продано 1,55 млн легковых автомобилей, рост в этом сегменте составил 47% по сравнению с 2023 годом. Продажи легкого коммерческого транспорта составили 140,29 тыс. машин, что на 34% больше, чем в 2023 году. В сегменте грузовиков наблюдается спад: реализовано 121,56 тыс. машин, что на 13% меньше, чем в 2023-м. Продажи автобусов выросли на 13% год к году, до 20,57 тыс. единиц.

В 2023 году в России было продано 1,32 млн новых автомобилей.

Ранее были названы причины рекордного роста продаж авто в России.