Россиянам рассказали, как выбрать автомобиль с пробегом

Перед тем как купить подержанный автомобиль, нужно понюхать выхлоп и прочувствовать переключение передач. Об этом сообщает эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Изучайте ПТС, по возможности избегая дубликатов. Дубликатами иногда прикрывают сомнительное прошлое машины. Идеальный вариант — машина после одного-двух частных лиц. Если есть сервисная книжка с отметками о пробегах — отлично!» — отмечает эксперт.

По словам Зиновьева, все автомобили нужно проверять на ходу. Необходимо понюхать выхлоп и прочувствовать переключение передач. Также следует проверить кузов толщиномером — на предмет перекрасов.

Специалист отмечает, что нужно избегать мелких автосалонов-перекупов, так как вероятность скрученного пробега у них наиболее велика. Также он добавил, что машины, поработавшие в такси, лучше не покупать, поскольку кузов таких автомобилей не успевает заржаветь, а ходовая и основные агрегаты уже сильно изношены.

По словам эксперта, не стоит останавливать поиски, даже если уже есть один удачный вариант. А если при покупке машины будущему владельцу сообщают, что ее можно посмотреть только через неделю, скорее всего, по мнению Зиновьева, это обман. Также специалист отмечает, что стоит рассматривать популярные модели, поскольку при ремонте таких автомобилей не будет проблем с запчастями.

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