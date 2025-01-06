Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как выбрать автомобиль с пробегом

Автоэксперт Зиновьев дал семь советов, как выбирать автомобиль с пробегом
close
Dmytro Zinkevych/Shutterstock/FOTODOM

Перед тем как купить подержанный автомобиль, нужно понюхать выхлоп и прочувствовать переключение передач. Об этом сообщает эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

«Изучайте ПТС, по возможности избегая дубликатов. Дубликатами иногда прикрывают сомнительное прошлое машины. Идеальный вариант — машина после одного-двух частных лиц. Если есть сервисная книжка с отметками о пробегах — отлично!» — отмечает эксперт.

По словам Зиновьева, все автомобили нужно проверять на ходу. Необходимо понюхать выхлоп и прочувствовать переключение передач. Также следует проверить кузов толщиномером — на предмет перекрасов.

Специалист отмечает, что нужно избегать мелких автосалонов-перекупов, так как вероятность скрученного пробега у них наиболее велика. Также он добавил, что машины, поработавшие в такси, лучше не покупать, поскольку кузов таких автомобилей не успевает заржаветь, а ходовая и основные агрегаты уже сильно изношены.

По словам эксперта, не стоит останавливать поиски, даже если уже есть один удачный вариант. А если при покупке машины будущему владельцу сообщают, что ее можно посмотреть только через неделю, скорее всего, по мнению Зиновьева, это обман. Также специалист отмечает, что стоит рассматривать популярные модели, поскольку при ремонте таких автомобилей не будет проблем с запчастями.

Ранее рассказали, как ухаживать за автомобилем зимой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами