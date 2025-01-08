Россиянам назвали пять самых популярных новых авто на рынке в 2025 году

В России самым популярным новым автомобилем по итогам 2024 года стала Lada Granta. Об этом сообщает «Автостат Инфо».

«Самый продаваемый автомобиль в 2024 году — Lada Granta, продажи у которой выросли к 2023 году на 3%, с 197,3 до 203,4 тыс. единиц. Второй стала Lada Vesta, показавшая рост продаж с 2023 до 2024 года на 199%, с 41,4 до 123,7 тыс. единиц соответственно», — сообщает портал.

Самой продаваемой иномаркой в России стал кроссовер Haval Jolion, который за год был продан в количестве 55,9 тыс. единиц, что на 51% больше, чем было продано в 2023 году (84,2 тыс. единиц). Топ-5 моделей дополнили Chery Tiggo 7 Pro Max (62,2 тыс. единиц, +558%), Chery Tiggo 4 Pro (52,8 тыс. единиц, +64%) и внедорожник Lada Niva Travel (50,4 тыс. единиц, +7%).

По данным Минпромторга, в России за 2024 год продано более 1,8 млн автомобилей (легковых, грузовиков и автобусов), что на 39% больше, чем в 2023 году.

За год в России было продано 1,55 млн легковых автомобилей, рост в этом сегменте составил 47% по сравнению с 2023 годом. Продажи легкого коммерческого транспорта составили 140,29 тыс. машин, что на 34% больше, чем в 2023 году. В сегменте грузовиков наблюдается спад: реализовано 121,56 тыс. машин, что на 13% меньше, чем в 2023-м. Продажи автобусов выросли на 13% год к году, до 20,57 тыс. единиц.

В 2023 году в России было продано 1,32 млн новых автомобилей.

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