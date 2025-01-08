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Названы самые надежные бензиновые автомобили с пробегом

Whatcar назвал десять самых надежных бензиновых автомобилей с пробегом
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Toyota

Выпускаемый с 2021 года кроссовер Toyota Aygo X получил максимальный балл надежности — 100% среди подержанных бензиновых автомобилей. Об этом сообщает издание Whatcar со ссылкой на проведенное исследование, в котором приняли участие более 30 тыс. автовладельцев.

Отмечается, что ни один из владельцев Toyota Aygo X не пожаловался на неисправности и не обращался за помощью к дилерам в течение последних 24 месяцев. Автомобиль поставляется исключительно с 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 71 л. с. без турбонаддува и гибридной системы.

На втором месте находится хетчбэк Kia Picanto, который выпускался в период с 2017 по 2024 год. Его рейтинг надежности составил 99,3%. Третье место занимает спорткар Porsche Boxster с рейтингом в 99,3%.

Кроме того, в топ-10 самых надежных бензиновых автомобилей с пробегом вошли Skoda Octavia, Hyundai Kona, BMW 4 Series, Volkswagen Polo, BMW 2 Series, Volkswagen T-Cross и BMW 3 Series.

До этого автомобильный эксперт Сергей Зиновьев рассказал, стоит ли переплачивать за подержанную Renault Arkana вместо Duster.

«Arkana можно воспринимать как Duster увеличенный, улучшенный и дополненный — в стильном формате кросс-лифтбека. Яркая внешность не подтверждена внутри: салон скучноват, материалы простецкие, есть вопросы к эргономике. Электроники и элементов комфорта при этом больше обычного для бюджетного кроссовера», — сказал эксперт.

По его словам, у кроссоверов одинаковые моторы. Двигатели H4M 1.6 (114 л. с.) и H5Ht 1.3 (150 л. с.), первый доступен как с МКП, так и с вариатором, второй — только с бесступенчатой трансмиссией. Ресурс силовых агрегатов — 300 и 200 тыс. километров соответственно.

Ранее были названы основные минусы кроссовера Infiniti QX70.

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