Стало известно, есть ли смысл переплачивать за Renault Arkana вместо Duster

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал, стоит ли переплачивать за Renault Arkana вместо Duster.

«Аркану можно воспринимать как Duster увеличенный, улучшенный и дополненный – в стильном формате кросс-лифтбека. Яркая внешность не подтверждена внутри: салон скучноват, материалы простецкие, есть вопросы к эргономике. Электроники и элементов комфорта при этом больше обычного для бюджетного кроссовера», — сказал эксперт.

По его словам, у кроссоверов одинаковые моторы. Двигатели H4M 1.6 (114 л. с.) и H5Ht 1.3 (150 л. с.), первый доступен как с МКП, так и с вариатором, второй — только с бесступенчатой трансмиссией. Ресурс силовых агрегатов — 300 и 200 тыс. километров соответственно.

К механической коробке претензий нет, а вариаторы не особо живучие. Их ресурс составляет 150 тыс. километров.

Основные претензии к Renault Arkana, это не очень стойкие рулевые наконечники, нарушенная изоляция технологического отверстия близ педального узла, слабая мультимедиа, недостаточное количество места над головой задних пассажиров.

До этого стало известно, что на российском рынке по цене Lada Vesta, которая в среднем стоит 1,7 млн рублей, можно купить один из четырех автомобилей.

Так, кросс-хэтчбек Livan X3 Pro является одноклассником Lada Granta. Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью всего 103 л. с., зато мотору ассистирует вариатор, а не механическая коробка. Это удобно, если машина покупается для городской эксплуатации.

Еще один автомобиль — Changan Alsvin за 1,6 млн рублей. В движение седан приводится 1,5-литровым мотором мощностью 107 л. с., с которым работает пятиступенчатая роботизированная коробка передач.

Кроссовер «Москвич 3» стоит 1,7 млн рублей. Машина оснащается 136-сильным 1,5-литровым турбомотором, 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Новичок на рынке — DFSK 500 за 1,75 млн рублей. Это небольшой кроссовер длиной 4385 мм, который оснащается 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 116 л. с. и вариатором.

Ранее автоэксперт Зиновьев перечислил особенности кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.