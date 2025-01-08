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Названы основные минусы кроссовера Infiniti QX70

Автоэксперт Зиновьев перечислил четыре минуса кроссовера Infiniti QX70
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Infiniti

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах кроссовера Infiniti QX70.

«К нам попадала и американская, и европейская версии, с заметным различием в комплектациях. С 2008 года модель выпускали под именем Infiniti FX, в 2011 провели фейслифтинг, а в 2013-м переименовали в QX70 – без каких-либо иных изменений», — сказал эксперт.

Главные минусы двигателей — высокий расход масла и некачественные прокладки масляных каналов. Масляное голодание приводит к задирам. Кроме того, у автомобиля часто промерзают дверные замки, сказал специалист.

До этого автоэксперт Зиновьев назвал недостатки кроссовера Belgee X70.

«У X70 довольно скромные ходы подвески. Стоит также понимать, что полный привод не везде сможет помочь – муфта подключения задней оси при длительной езде «внатяг» и с пробуксовками будет перегреваться и неприятно пахнуть», — сказал Зиновьев.

Также у автомобиля скромный дорожный просвет (170 мм) и небольшой объем багажника, указал он.

Ранее были названы пять минусов кроссовера Mitsubishi Outlander.

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